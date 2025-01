Il Capodanno diffuso di Cagliari ha registrato risultati in linea con le aspettative per quanto riguarda le presenze (la stima parla di circa 10 mila in piazza Yenne, 15 mila sommando le piazze) e lo spettacolo.

Ma per tanti, sui social e non, questo Capodanno è apparso una occasione perduta per la città.

Sia per l’appeal degli eventi nelle piazze e sia per il confronto con gli altri paesi e città. Contando che a Olbia, Sassari e Alghero si sono superate facilmente le 20 mila unità, attirando pubblico anche dal Continente.

“Copeland ha fatto un bel concerto insieme all’orchestra. Ma era totalmente inadatto per un Capodanno. Capisco la volontà di un evento internazionale, ma non poteva essere il numero 3 dei Police a scaldare Cagliari” scrive Franco.

Un pensiero condiviso con tanti altri lettori, che avrebbero preferito un capodanno di alto livello in centro città dopo i problemi sorti con Marco Mengoni.

“È una occasione perduta. Molti sono rimasti delusi. La gente c’era, ma era più un concerto da teatro che da piazza. Si poteva scegliere qualcun altro o almeno un gruppo, magari nazionale, per portare più pubblico e far divertire la gente” aggiunge Cecilia.

I più giovani poi notano e denunciano un’altra mancanza: la pubblicità sul web e sui social.

“Ho visto i profili social dei comuni, delle società turistiche e di chi ha vinto il bando in tutti i paesi, e ci sono state storie, post, sponsorizzate continue. A Cagliari zero. Cagliari Turismo non ha parlato del Capodanno. Vox Day, che organizzava, ha fatto un post a tre giorni dall’evento. Copeland ha fatto sapere di essere a Cagliari dopo aver fatto il concerto. C’era più pubblicità per il Capodanno in fiera che per quello in piazza. Dove vogliamo andare se non si capisce nel 2025 che bisogna puntare sui social? Non possono pensare che siccome tanti sanno del Capodanno, scelgano quel capodanno. I cagliaritani sono andati fuori città e hanno bocciato le scelte” ci scrivono duramente Teseo, Luna e Mario.

