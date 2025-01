Un allevatore di 83 anni, Peppino Fadda, di Padru, mentre era alla guida della sua auto lungo la Strada provinciale 24, tra Buddusò e Padru, in Gallura, è stato raggiunto da una fucilata. L’anziano è stato colpito da una cartuccia caricata a pallini nel tratto di strada davanti al bivio per Tirialzu.

L’uomo che ha sparato si è poi dileguato, facendo subito perdere le sue tracce.

Fadda vende prodotti tipici locali, ed è un personaggio molto noto in Gallura e non solo, soprattutto dopo aver conosciuto l’attore George Clooney, diventato suo cliente. L’83enne è stato colpito da una scarica di pallini che ha danneggiato la sua auto e l’ha raggiunto in varie parti del colpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini in corso sono a cura dei carabinieri della stazione di Padru e del Reparto territoriale di Olbia.

