Il Capodanno in piazza Italia a Sassari con Gianna Nannini ha suggellato un mese di tante iniziative che hanno risvegliato la città per le feste.

Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Mascia.

“Capodanno è stato un grande successo, le oltre 20mila persone che hanno affollato l’area del concerto, ma anche le tante che sono rimaste fuori e di cui ben comprendiamo la delusione, sono la chiara dimostrazione che la nostra scelta è stata azzeccata”.

Ma non è finita qui. E infatti il sindaco promette ancora tanta musica. “Abbiamo già in serbo un altro appuntamento per sabato in porta Sant’Antonio”.

