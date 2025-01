“Il mio assistito è sconvolto, non si capacita di quanto sta succedendo: è passato in poche ore da essere persona offesa al carcere”. Lo ha dichiarato all’Ansa l’avvocato Luigi Sanna, legale della difesa di Claudio Gulisano, il 44enne accusato del duplice omicidio dei genitori.

“Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere” ha riferito il legale. “Adesso andrò in carcere a parlare con lui, poi chiederò che venga interrogato”. Per Gulisano, attualmente nel carcere di Uta, l’avvocato Sanna ha chiesto i domiciliari.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it