“Elon Musk potrebbe aiutare a connettere la splendida Sardegna“. Sono parole di Matteo Salvini, pronunciate durante una diretta sui social.

L’attuale vicepremier nel rispondere ad una domanda di un suo follower ha lodato l’imprenditore sudafricano con cittadinanza statunitense: “Elon Musk è un genio, un visionario che sta dando lavoro a migliaia di persone”.

Successivamente si è soffermato sul ruolo che potrebbe svolgere anche per l’Italia: “Penso che possa fare il bene non solo degli Stati Uniti ma anche del nostro Paese, con i satelliti di Starlink che possono aiutare a connettere tante città italiane che ora non ce l’hanno” tra cui: “Le zone appenniniche o alla splendida terra di Sardegna”.

