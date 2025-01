“Le elezioni si vincono o si perdono, ma le regole vanno rispettate sempre. Se la Presidente Todde ha barato con le spese elettorali è giusto riandare al voto”. Questo il commento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fausto Piga, alla decisione del collegio regionale di garanzia elettorale che ha dichiarato decaduta la governatrice Alessandra Todde.

Dal principale partito della minoranza le reazioni sono state caute ma decise. Il deputato Salvatore Deidda incalza: “Non conosco nel dettaglio la vicenda, ma se il collegio di garanzia arriva a dichiarare decaduta una Presidente della Regione vuol dire che la documentazione proposta effettivamente presenta falle ed errori e, con tutto il rispetto, è una bruttissima figura”.

Secondo Deidda “o non sanno come si rendicontano le spese elettorali o pensano di essere più furbi degli altri e le elezioni si vincono rispettando le regole”.

Il consigliere Corrado Meloni non vuole sbilanciarsi, ma ammonisce: “Certamente, seguirò con attenzione l’evolversi della situazione assieme a tutta la dirigenza di FdI e daremo battaglia nelle sedi opportune laddove si ravvisasse questa necessità.

Non mi spaventano eventuali nuove elezioni: per la Sardegna sono pronto a tutto”.

