A schierarsi al fianco della presidente Alessandra Todde, dichiarata decaduta dal collegio di garanzia elettorale, è l’assessora del Lavoro Desirè Manca. L’esponente della Giunta fa muro davanti alla governatrice e con una dura presa di posizione sui social commenta il terremoto in Regione partendo dalle parole della stessa Todde.

“Da una donna delle istituzioni non si poteva avere una risposta migliore, l’unica risposta possibile a chi festeggia il colpo di coda, l’ultimo possibile, di chi all’improvviso si vede privato di poteri e prebende. Evidentemente da fastidio chi mina dalle fondamenta un sistema di potere e controllo rodato“.

“Siamo quel sassolino che inceppa il meccanismo. Purtroppo per loro il sassolino si sta già trasformando in macigno, in una fortezza che menzogne, trame di palazzo e fantasiose iniziative non possono scalfire. La battaglia è appena iniziata, e noi siamo pronti, non abbiamo paura”.

