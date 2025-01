Il caso Todde diventa un caso nazionale che interessa il centrodestra. Un commento è arrivato dal senatore Maurizio Gasparri, che non ha attaccato direttamente la presidente della Regione ma ha annunciato battaglia sulla vicenda.

“Bisognerà approfondire, esaminando ogni dettaglio. Sappiano però i grillini o ex tali che non faremo sconti a nessuno. Hanno voluto la complicazione di ogni tipo di normativa, di ogni tipo di verifica sulle spese elettorali. E se la Todde avesse commesso errori irreparabili non avrà sconti da parte di nessuno”.

Gasparri ovviamente invoca le elezioni anticipate, se gli errori dovessero trovare conferma. Il centrodestra è già pronto all’eventualità con la discesa in campo di Pietro Pittalis, attuale coordinatore regionale di Forza Italia.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it