Andrea Pubusa, noto giurista che fu anche titolare della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, si è espresso sulle contestazioni che sono state fatte alla Presidente della Regione Alessandra Todde.

Il professore ha riferito il suo pensiero attraverso un articolo riportato su Democrazia Oggi: “Titoloni sulla decadenza della presidente Todde. Molti però scambiano i propri desideri per realtà. Invero il procedimento non è concluso. La decadenza, per essere reale, deve ottenere l’approvazione del Consiglio regionale“.

“Trattandosi di un’assemblea legislativa la sua composizione è decisa dallo stesso Consiglio – ha proseguito il professore – Fino a questa decisione la delibera della Commissione di garanzia, che è un organo amministrativo, non comporta alcuna decadenza”.

Pubusa poi procede a spiegare che il Consiglio Regionale possa anche non dichiarare la Presidente decaduta: “Può il Consiglio regionale non dichiarare la decadenza? Direi di sì perché l’Assemblea regionale è un organo legislativo i cui membri, eletti dal corpo elettorale, decidono secondo scienza e coscienza. E se si ritiene che abbia un obbligo di adeguarsi? Sarà il governo a stabilirlo e, di conseguenza, a chiedere al presidente della Repubblica lo scioglimento”.

“Insomma – conclude – ce ne vuole a far decadere la presidente Todde e a sciogliere il Consiglio!”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it