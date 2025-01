L’ex presidente della Regione Ugo Cappellacci ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica in cui ha esposto la sua posizione in merito alla notifica emessa dal Collegio di garanzia nei confronti di Alessandra Todde.

“Sono preoccupato per la Sardegna – ha affermato – Le irregolarità di rendicontazione sono molto gravi: qui siamo in presenza di dilettanti allo sbaraglio. Neppure l’ultimo dei consiglieri regionali, dei cosiddetti candidati per spirito di servizio, potrebbero avere fatto simili errori”.

“A poco a poco veniamo a sapere le falle dell’ultima campagna elettorale di Todde – ha proseguito – C’erano voci ma venivano derubricate a pettegolezzo”.

D’altra parte, Cappellacci non chiama le dimissioni, ma esprime la sua preoccupazione: “Non grido alle dimissioni perché c’è un procedimento in corso e va attesa la definizione finale. Però la preoccupazione è grande. Todde si sta barcamenando in un difficile braccio di ferro con la sua maggioranza, con il Pd soprattutto”.

“La situazione è complicata e richiederebbe un presidente di Regione solido e competente, non certo azzoppato come la Todde. Fa un certo effetto che coloro, i 5 Stelle, che hanno gridato alla trasparenza ora sostengano che in definitiva si tratta di atti puramente formali” ha concluso il deputato di Forza Italia.

