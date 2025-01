La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, dopo aver visto passare la grande marea nelle ultime 48 ore, continua a incassare sostegni importanti nel mondo politico sardo. In questo caso a parlare è stato Giuseppe Mascia, sindaco di Sassari.

“Il percorso intrapreso insieme per cambiare la Sardegna e per dare gambe ai progetti di rilancio del Nord Ovest dell’isola possa proseguire senza indugi” è l’auspicio formulato dal sindaco in una lettera inviata alla presidente della Regione.

Una lettera per manifestarle “piena e totale solidarietà umana e politica”, rispetto alla vicenda legata alla rendicontazione delle spese elettorali, in conseguenza della quale il consiglio regionale sarà chiamato a decidere sull’ordinanza di decadenza emessa dal Collegio di garanzia.

