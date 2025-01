Una notizia del tutto inventata, imbastita come un lancio d’agenzia e fatta girare su molte chat. Questo il caso che ha scatenato ieri sera l’ira dell’agenzia di stampa Ansa, a cui la fake news veniva attribuita, e della presidente Alessandra Todde.

Secondo il falso lancio, la governatrice sarebbe stata pronta alle dimissioni dopo le polemiche sul pronunciamento della Corte d’Appello sulla sua decadenza. Una notizia smentita sia dall’entourage di Todde che dai giornalisti dell’Ansa, che ora intraprendono azioni legali.

“Sta circolando in queste ore una falsa notizia attribuita all’Ansa secondo la quale la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde sarebbe pronta alla dimissioni” scrive la redazione. “Si tratta di una notizia falsa, che l’Agenzia non ha mai pubblicato in nessuno dei suoi canali: notiziario, sito, social”.

“I vertici dell’Ansa hanno annunciato che segnaleranno quanto accaduto alla Polizia postale per risalire all’autore o agli autori della fake news e si riserva di adire a vie legali nei confronti dei responsabili“.

