La Regione Sardegna, con l’assessore dell’Industria, Emanuele Cani, e i sindacati hanno chiesto ufficialmente al ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, un incontro al Mimit sulla vertenza della Sider Alloys di Portovesme.

Questa mattina ai cancelli della fabbrica c’è stata nuova assemblea dei lavoratori, alla presenza dell’assessore, di alcuni sindaci del Sulcis-Iglesiente e di alcuni consiglieri regionali.

“E’ urgente un incontro al Mimit perchè non vorremmo ci fosse l’idea di smantellare lo stabilimento, proibendo un futuro alla produzione di alluminio primario in Sardegna e in Italia” osserva Roberto Forresu della Fiom.

Secondo Renato Tocco della Uilm “la situazione è al collasso. Anche i lavoratori chiedono risposte e dobbiamo trovare chi vuole produrre alluminio primario. Sono passati 7 anni, il rilancio non è avvenuto e il governo deve tirare le somme. Per rispetto ai lavoratori e per il fatto che l’alluminio è considerato strategico”.

“Serve una svolta alla vertenza. Se la Sider Alloys non è stata in grado, in 7 anni, di riavviare le produzioni allora bisogna trarne le conseguenze. Verificando anche eventualmente la possibilità che arrivi un nuovo investitore. Il tempo è finito. E anche la pazienza dei lavoratori” fanno sapere le sigle sindacali.

