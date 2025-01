Un uomo è arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per una visita e poi ha minacciato medici e infermieri con un coltello.

Attimi di paura quelli vissuti ieri notte, intorno alle 2, che per fortuna non hanno portato conseguenze. La polizia è infatti prontamente intervenuta per arrestare il paziente.

Si è trattato di una persona residente ad Alghero, già nota alle forze dell’ordine per altri episodi di violenza. L’uomo è stato portato in ospedale da un suo conoscente che lo aveva trovato in stato confusionale.

A quel punto, i medici lo hanno visitato e gli hanno applicato una flebo in attesa di ulteriori accertamenti, ma poco dopo l’uomo ha dato in escandescenza.

Inizialmente si è messo ad urlare contro tutti, poi ha tolto dalla tasca un coltello a serramanico e si è diretto verso l’equipe medica.

Pronta la reazione delle guardie giurate che lo hanno poi tenuto fermo fino all’arrivo della polizia. Quando però la Volante è giunta sul posto, è stato necessario l’utilizzo del taser per immobilizzare l’uomo.

Per domani è prevista l’udienza di convalida dell’arresto presso il tribunale di Sassari.

