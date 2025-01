La presidente della Regione Alessandra Todde quest’oggi ha incontrato il ministro dello Sport Andrea Abodi per fare il punto della situazione sullo sviluppo sportivo nell’isola e non solo.

“Con il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ci siamo confrontati su come organizzare insieme le politiche giovanili, sugli impianti sportivi e sulla promozione sportiva, condividendo programmazione, dati e risorse” ha affermato la presidente Todde.

“Il ministro ha apprezzato i numerosi passi in avanti sulla realizzazione del nuovo stadio e del nuovo palazzetto dello sport di Cagliari – ha proseguito la governatrice – prendendo atto del cambio di metodo che vede oggi la Regione e il Comune procedere di pari passo, mettendo da parte le contrapposizioni che in passato hanno frenato la concretizzazione di due progetti così importanti”.

Al centro del dibatto però vi è stato anche la volontà di accrescere le opportunità per far sì che lo sport in Sardegna diventi anche un fattore di attrazione economica:

“Abbiamo inoltre condiviso – ha riferito ancora Todde – una comune visione relativa alla valenza sociale delle attività sportive e al ruolo dello sport anche come attrattore economico, in una terra che per le caratteristiche ambientali e climatiche ha una precisa vocazione in questo senso, mai valorizzata appieno in passato”.

