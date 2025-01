Ieri sera l’arrivo a Cagliari, con la calorosa accoglienza di un nutrito gruppo di tifosi. Oggi, le visite mediche e la firma: Elia Caprile è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù.

Nel pomeriggio il club isolano ha diffuso il comunicato che ha ufficializzato l’operazione: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile che si trasferisce dal Napoli con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2024-25 con diritto di riscatto”.

Il portiere si scalda già i guantoni in vista della sfida contro il Milan per potersi presentare al meglio davanti ai suoi nuovi tifosi, ma intanto lo ha già potuto fare almeno a parole.

Sui propri account social infatti, il Cagliari ha condiviso il suo primo videomessaggio in rossoblù: “Ciao a tutti i tifosi del Cagliari, sono molto contento di essere arrivato in Sardegna. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro. Un grande abbraccio e forza Cagliari!”.

