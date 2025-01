In giro senza autorizzazione quando sarebbe dovuto essere all’interno della comunità terapeutica. Durante la scorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Iglesias hanno arrestato un disoccupato di 28 anni per il reato di evasione.

L’uomo, domiciliato presso una comunità terapeutica in località San Lorenzo, è stato sorpreso fuori dal perimetro autorizzato durante un pattugliamento, senza fornire alcuna giustificazione per la sua presenza al di fuori della struttura.

Dopo il completamento delle formalità di rito, il 28enne è stato ricondotto presso la comunità, dove attenderà il rito direttissimo programmato per la mattinata odierna. Le indagini sono ancora in corso per accertare le modalità e le circostanze che hanno portato all’uscita non autorizzata.

