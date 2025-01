In attesa dei passi formali della Giunta per le elezioni, nelle sale delle commissioni del Consiglio regionale si lavora, partendo dalla Sanità. Ma i dubbi sono tanti e tra molti consiglieri prevale la linea attendista prima di compiere qualsiasi atto rilevante.

“Mi sembra assurdo che in un momento come questo ci si voglia impelagare in una riforma epocale della sanità e non si pensi, invece, a mettere in sicurezza i conti della Regione facendo rapidamente una finanziaria tecnica che ci lasci tranquilli”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu.

Pronta la risposta da sinistra del capogruppo dei Progressisti Francesco Agus: “Sarebbe inaccettabile che, dato il periodo problematico, le istituzioni regionali, quindi istituzioni di rango costituzionale, decidessero di incrociare le braccia. Questo non sarebbe tollerabile e non sarebbe neanche giusto”.

