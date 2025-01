Un evento tanto raro quanto affascinante per la città di Cagliari. Sul capoluogo si sono viste pochissime nevicate negli anni, ma quella del 9 gennaio 1985 ha segnato la storia.

“Quella del 9 gennaio 1985 è stata per Cagliari la nevicata del secolo” spiega il meteorologo Matteo Tidili che sui social ha postato un filmato stupendo con immagini di repertorio. “Tra la mattina ed il pomeriggio i fiocchi si fecero via via più fitti, ricoprendo le strade, le palme e le piazze con uno spesso manto di neve, raro quanto straordinario la città del sole”.

“La sorpresa e la gioia si mescolavano al freddo pungente, in un’atmosfera quasi magica che in pochi hanno avuto il privilegio di vivere dal vivo. A fine giornata si registrarono ben 10 cm di neve con una temperatura minima di 0°C ed una massima di 3°C”.

