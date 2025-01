Grave incendio nella sacrestia della chiesa del Cristo Re, in via Caprera, a Valledoria. I Vigili del Fuoco di Tempio sono prontamente intervenuti intorno alle 19 di ieri sera per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente, ma il rogo ha provocato gravi danni sia alla struttura che ai materiali presenti all’interno della sacrestia.

Sul posto è intervenuto anche il funzionario di guardia dei Vigili del Fuoco per eseguire le necessarie verifiche, che sono ancora in corso. Le indagini sulle cause dell’incendio sono state affidate ai Carabinieri di Valledoria, anch’essi presenti sul luogo dell’accaduto.

