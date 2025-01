La carenza di personale medico e i problemi della sanità in Sardegna, non si riscontrano se si confrontano i numeri con la media italiana delle spese per il settore.

La Fondazione Gimbe, attraverso un report, ha evidenziato come l’Isola spenda di più, rispetto al resto d’Italia, per il personale dipendente nel servizio sanitario regionale.

La media italiana, di personale dipendente sanitario ogni 1000 abitanti, è di 11,6 mentre la Sardegna supera la suddetta media con un valore di 13,4. Per quanto riguarda i medici la media sarda è di 2,64 rispetto al 2,11 della media nel resto della nazione.

Anche le spese pro capite, effettuate dalla regione Sardegna per la sanità, superano il resto d’Italia: sull’Isola ammonta a 833 euro rispetto alla media di 672 euro.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it