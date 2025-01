Una bandiera mai dimenticata dai tifosi del Cagliari. Per 16 stagioni Daniele Conti ha indossato la maglia rossoblù con orgoglio e dedizione, dal 1999 al 2015, diventando un simbolo del club.

Figlio del leggendario Bruno Conti, campione del mondo con l’Italia nel 1982, Daniele ha saputo costruire una propria identità calcistica, affermandosi come un centrocampista cardine, grazie alle sue doti tecniche, alla sua leadership in campo e al ruolo di capitano che ha ricoperto per diversi anni.

Oggi, 9 gennaio, Daniele Conti celebra il suo 46° compleanno, portando con sé il titolo di “ultima grande bandiera” del Cagliari.

