Un messaggio ironico ma significativo. A San Gavino Monreale un cartello scritto a mano da un cittadino esasperato ha ricevuto il plauso della comunità sui social. Accanto agli escrementi di un cane non raccolti, è aparsa la scritta: “Fate attenzione! Ho fatto la cacca ma il mio padrone non la raccoglie! È cancarato!”.

Il cartello, pubblicato per la prima volta su Facebook da Andrea Farris, ha suscitato reazioni divertite ma anche riflessioni sulla mancanza di civiltà. Infatti, il malcontento per l’abitudine di alcuni proprietari di cani di non raccogliere gli escrementi dei propri animali è diffuso.

