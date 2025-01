Brutto incidente questa mattina sulla Strada Statale 131 in direzione Cagliari, nel territorio di Sestu. Un’auto si è ribaltata al chilometro 12,400, nei pressi dello svincolo per San Sperate, Sestu e Macchiareddu. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico a causa della presenza di detriti, costringendo gli automobilisti a utilizzare deviazioni sulle arterie stradali limitrofe. L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti, aggravati da un cantiere presente a meno di un chilometro di distanza, che già riduceva la carreggiata da due a una corsia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico, l’Anas per la pulizia della carreggiata e un’ambulanza del 118 per i soccorsi.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it