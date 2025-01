Alle 11.40 la 1A della centrale interveniva sulla SP15/M, sul viale Papa Giovanni Paolo II, a Sassari, per incidente stradale.

Due vetture per cause da accettare venivano in contatto. I conducenti e gli occupanti venivano trasportati al pronto soccorso per accertamenti. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza le vetture e l’area interessata dall’evento.

Sul posto due ambulanze, Polizia Locale di Sassari e carro attrezzi per il recupero delle vetture.

