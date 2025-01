Infortuni, alti e bassi e accesso alle Final Eight di Coppa Italia mancato: non è di sicuro la stagione dei sogni per la Dinamo Sassari che ha chiuso il girone di andata con una sconfitta a Trapani.

Il calendario è fitto e il tempo per rifiatare fin troppo poco. Fattore che ha inevitabilmente inciso sul rendimento della squadra di Markovic, apparsa piuttosto incostante nell’arco di questa prima metà di stagione.

E’ proprio questa altalena di risultati che di fatto ha lasciato più di una volta l’amaro in bocca per ciò che sarebbe potuto essere e invece non è stato. Già, perché i biancoblu hanno spesso dato prova delle loro qualità, ma nel momento in cui bisognava dimostrare il proprio valore, qualcosa è andata storta.

La Dinamo ha perso la bussola troppo spesso

I presupposti per una bella stagione tutto sommato c’erano ad inizio anno. Poi sono cominciati man mano i problemi, vuoi per atteggiamenti rinunciatari in campo, vuoi per fattori imponderabili come gli infortuni.

Sta di fatto però che la Dinamo ha avuto due volti nella primissima parte della stagione. Uno era quello che mostrava in campionato: partenze forti, autonomia di due quarti e mezzo e rischio crollo dal terzo in poi.

Il secondo invece è stato quello visto nel primo girone di Europe Cup, ovvero una squadra padrona del campo, convincente e in grado di alzare i ritmo nel momento del bisogno. Non è un caso dunque che proprio in Fiba siano arrivati sei successi in altrettante gare.

Un’aria positiva che in effetti ha avuto i suoi acuti anche in campionato, culminati con il successo a sorpresa contro la Reyer a Venezia. A tutto questo però si sono mischiati gli infortuni, soprattutto quello di Sokolowski.

Inutile girarci attorno, se ci si domandava perché il polacco fosse stato considerato la stella degli acquisti estivi, in questi mesi di assenza si è abbondantemente capito il perché. Senza di lui in campo la Dinamo ha perso non solo in fase realizzativa, ma anche nei rimbalzi, offensivi e difensivi. Fattori che alla lunga pesano parecchio.

La chiave per ripartire

“Diventa difficile lavorare sugli errori quando passi la maggior parte del tempo in viaggio” ha commentato giustamente coach Markovic dopo la sconfitta subita contro Trapani. Di certo, il calendario fitto si è rivelato un peso non di poco conto.

La testimonianza evidente è stata senza dubbio l’infortunio di Bibbins, dovuto ad un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la scorsa gara. Proprio il play è stato il giocatore che ha fatto registrare il rendimento più costante nel corso della stagione corrente, con una media di 13.5 punti a partita e 5.4 assist.

Tuttavia, posto che il tema calendario non è risolvibile, a questo punto la Dinamo ha come unica possibilità quella di rialzarsi. La classifica parla di un poco lusinghiero 12esimo posto con 12 punti in Lba e un quarto posto con sole sconfitte nel secondo girone di Europe Cup.

Per farlo occorrerà mettersi a posto in campo e mentalmente. Le statistiche tendono a condannare i sassaresi soprattutto sotto l’aspetto difensivo. Sono stati 355 falli commessi e gran parte di essi dovuti a qualcuna delle 203 palle perse.

Adesso dunque arriva il tempo delle opportunità. In Europa i giochi non sono ancora terminati nel girone, seppure le speranze di accedere alla fase successiva siano appese a un appoggio decisamente poco stabile. Il prossimo avversario sarà infatti la capolista Bilbao che vorrà archiviare la pratica primo posto nel minor tempo possibile.

Ecco dunque che, almeno analizzando i match sulla carta, la risposta potrebbe arrivare soprattutto dal campionato. Nella prima giornata del girone di ritorno, la Dinamo farà visita a Napoli, fanalino di coda del torneo.

Saranno due gare fondamentali per dare il via alla risalita e scacciare i fantasmi di una stagione che rischia di trasformarsi in un incubo.

