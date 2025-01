Il Cagliari, reduce dal pareggio di San Siro per 1-1 contro il Milan, continua a seguire varie piste e opportunità in questa sessione invernale di calciomercato che, al momento, ha visto l’acquisto in prestito con diritto di riscatto del portiere Elia Caprile dal Napoli.

Nella lista del direttore sportivo Nereo Bonato è tornato un vecchio obiettivo, già seguito in passato dagli isolani, Giulio Maggiore. Il centrocampista è in forza alla Salernitana, in Serie B, e non disdegnerebbe ritrovare un posto nella massima serie italiana.

Maggiore andrebbe a completare il reparto di centrocampo avendo caratteristiche diverse rispetto ai giocatori presenti in rosa, qualità da incontrista ma anche grande capacità di ribaltare velocemente l’azione avendo nel suo dna anche il gol. Bonato tratta con la società campana e ci sarebbe anche il gradimento del giocatore al trasferimento. Oltretutto, anche lui come Caprile, già conosce Nicola da quando il tecnico sedeva sulla panchina della Salernitana.

