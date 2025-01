Emergono alcuni dettagli sull’ex boss della mafia Matteo Messina Denaro, tratto in arresto il 16 gennaio 2023 e deceduto in carcere il 25 settembre dello stesso anno.

Al momento della cattura Messina Denaro teneva al polso un orologio di lusso dal valore di 35.000 euro, un Franck Muller Geneve Color.

Secondo Repubblica, l’acquisto dell’orologio potrebbe essere stato effettuato dallo stesso Messina Denaro nel 2009, quando l’ex boss si trovava in stato di latitanza, in Sardegna presso il Forte Village di Santa Margherita di Pula implicando dunque che abbia trascorso dei giorni, mentre era ricercato, proprio sull’Isola.

