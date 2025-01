Atteso a partire da stasera l’arrivo di flussi di origine artica molto freddi e umidi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diffuso nel pomeriggio un avviso di condizioni meteo avverse per basse temperature e ghiaccio sulle strade, in particolare dal tramonto all’alba.

L’allerta e’ valida dalle 20 di oggi sino alle 8 di giovedi’ prossimo, 16 gennaio, soprattutto nelle zone interne e nei fondovalli dei settori occidentali.

Secondo quanto comunicato nel bollettino, un vasto promontorio si estende dall’Atlantico settentrionale fino all’Europa settentrionale, con un asse orientato da sud-sud-ovest a nord-nord-est. Lungo il bordo orientale di questo anticiclone, scorrono correnti di origine artica, caratterizzate da aria molto fredda, umida e ricca di vorticità positiva, che convergono nel Mediterraneo occidentale. Queste si combinano con una struttura depressionaria chiusa a tutti i livelli, il cui minimo al suolo è localizzato a sud della Sicilia.

Il cielo sul settore occidentale della Sardegna rimarrà sereno. Tuttavia, a partire dalle ore 20 di oggi, martedì 14 gennaio, e fino alle ore 8 del 16 gennaio 2025, nelle aree interne e nei fondovalle dei settori occidentali dell’Isola, si prevedono temperature molto basse e formazioni di ghiaccio sul manto stradale, in particolare durante le ore notturne, dal tramonto all’alba.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it