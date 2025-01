E’ stato assegnato l’incarico per la progettazione esecutiva e i lavori,al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, per il completamento della diga sul rio Monti Nieddu a Sarroch.

L’investimento per il completamento dei lavori ammonta a 163 milioni di euro. Circa 89 milioni sono destinati alla progettazione e ai lavori, 40 milioni saranno a disposizione dell’amministrazione e i restanti 33 milioni per i precedenti appalti del 1998 e del 2019.

L’ok per l’avvio dei lavori è stato dato questa mattina, ai piedi dell’invaso, in un incontro in cui hanno presenziato l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu; il presidente del Consorzio di Bonifica, Efisio Perra; la commissaria governativa dell’opera, Angelica Catalano; il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì; e quelli di Pula e Villa San Pietro, Walter Cabasino e Marina Madeddu.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it