Elia Caprile, nuovo portiere del Cagliari arrivato in questa sessione di calciomercato dal Napoli nell’ambito dello scambio con Simone Scuffet, si è presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa.

Sull’arrivo al Cagliari: “Ci ho messo poco a dire sì. Era l’occasione giusta per rimettermi in gioco. Per sabato sono contento per me ma anche per la squadra. Dobbiamo continuare così, domenica arriva un’altra grande partita. Volevo giocare, ho parlato con il Napoli, mi hanno dato il loro benestare. Il Cagliari si è detto interessato ed ha trovato l’accordo con il Napoli“.

Su mister Nicola: “Conoscere il mister mi da qualche vantaggio. L’anno scorso mi ha dato tanta fiducia, spero di ripagarlo. L’obiettivo è la salvezza. Domenica abbiamo una partita fondamentale. L’obiettivo mio è migliorarmi, venire al campo per essere migliore, a fine anno tirerò le somme”.

Sui tifosi e l’Unipol Domus: “Sicuramente giocare da avversario qui non è mai semplice. Stadio sempre pieno e compatto. Diventa un casino. Lo stadio spinge e c’è rumore. Mi aspetto quello che hanno sempre fatto. Sostenerci per arrivare all’obiettivo”.

