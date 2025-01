Le forti piogge previste per la giornata di domani hanno portato la protezione civile ad emanare un’allerta meteo per rischio idrogeologico per tutta la Sardegna.

Specificatamente, per le aree Flumendosa Flumineddu e Gallura è stato emesso un avviso di criticità arancione, mentre sarà giallo per il resto dell’isola. La validità dell’avviso riguarderà la giornata di domani e dopodomani, 17 e 18 gennaio.

Complessivamente, è prevista la caduta di una quantità considerevole di pioggia, compresa tra i 30 e i 40 millimetri sul solo settore orientale: “Sia venerdì sia sabato sul settore orientale i cumulati saranno moderati, puntualmente fino a molto elevati, mentre sul settore occidentale saranno deboli, puntualmente fino a elevati” si legge nell’avviso della protezione civile.

