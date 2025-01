Esattamente 20 anni fa il Cagliari scriveva una delle pagine più esaltanti della sua storia recente, pareggiando per 1-1 contro la Juventus al Sant’Elia grazie ad un gol allo scadere realizzato da Gianfranco Zola.

Un momento che è diventato iconico per il tifo rossoblù, anche grazie alle celebri telecronache e radiocronache che lo hanno accompagnato, ma soprattutto per come quella rete arrivò.

Il 16 gennaio del 2005 si tenne l’ultima giornata del girone di andata e i rossoblù ospitavano la capolista Juventus. Emerson aveva portato avanti i bianconeri al 55′ e quando sembrava che tutto stesse filando liscio per loro con un risultato all’inglese, arrivò invece l’esplosione di gioia del popolo rossoblù.

A pochi minuti dal 90′, il pressing rossoblù produce un recupero palla efficace. Brambilla controlla il pallone e dà un rapido sguardo verso il centro dell’area, intravedendo l’inserimento di Zola.

Dall’alto del suo 1.68, Magic Box stacca in modo imperioso, prendendo il tempo a Zebina e Thuram. L’impatto con il pallone è perfetto e la sfera si deposita così in fondo alla rete, facendo impazzire di gioia tutto il popolo rossoblù.

