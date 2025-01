Se sei alla ricerca di un’auto che unisca stile, tecnologia e affidabilità, il marchio Peugeot rappresenta una scelta vincente. A Cagliari il Gruppo Seruis si distingue come concessionaria di riferimento per tutti coloro che desiderano scoprire e acquistare una Peugeot nuova o usata fin dal 1968.

Peugeot è sinonimo di qualità, comfort e innovazione tecnologica. Dal celebre leone che simboleggia il marchio, ogni modello Peugeot è pensato per offrire un’esperienza di guida unica. Che tu stia cercando una city car, un’auto familiare o un SUV dalle prestazioni elevate, Peugeot ha la soluzione ideale. I modelli come la Peugeot 208, disponibile anche nella sua versione full electric; la 3008 e la 5008 sono solo alcuni esempi di come il marchio francese combini design moderno, efficienza e tecnologie all’avanguardia. Grazie a motorizzazioni sempre più eco-friendly e alla crescente offerta di veicoli elettrici e ibridi, Peugeot si conferma un marchio attento all’ambiente senza rinunciare alle performance.

Presso la concessionaria Gruppo Seruis, ogni cliente è seguito con attenzione e professionalità. Gli esperti consulenti di vendita sono pronti a guidarti nella scelta del modello Peugeot che meglio si adatta alle tue necessità, offrendo anche soluzioni di finanziamento personalizzate. La prova su strada è un’occasione imperdibile per testare di persona le qualità di ogni vettura e fare una scelta consapevole.

Visita lo showroom e scopri tutte le novità Peugeot anche sabato 18 gennaio dalle ore 9.30-13.00 e dalle 16.30-19.30; e domenica 19 gennaio dalle ore 10.30-13.00 e dalle 16.30-19.30. La tua prossima Peugeot ti aspetta!