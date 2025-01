Sono circa 140 le richieste di soccorso arrivate alle Sale Operative dei Comandi Vigili del fuoco della regione Sardegna, dalle 08:00 di ieri mattina, legate al maltempo, piogge e forte vento. Il Comando Vigili del fuoco di Cagliari ha attualmente un aumento delle richieste, circa 40 quelle alle 20.00.

Il maggior numero degli interventi di soccorso sono legati alle forti raffiche di vento che compromettono la stabilità di alberi, pali delle linee telefoniche e di distribuzione energia elettrica, semafori e coperture. Non risultano danni a persone; qualche auto danneggiata nel comune di Cagliari ed un chiosco ad Orgosolo, uno degli interventi effettuati dal Comando Vigili del fuoco di Nuoro legati al mal tempo.

Il Comando Vigili del fuoco Sassari ha operato per il maggior numero di richieste all’interno dei centri abitati della città metropolitana di Sassari, mentre il Comando di Oristano è intervenuta soprattutto nei territori di Torre Grande e Cabras. La Direzione Regionale Vigili del fuoco della Sardegna, in accordo con il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco di Roma, ha preallertato i moduli di colonna mobile per il contrasto al rischio acquatico con personale specializzato nel soccorso acquatico.

