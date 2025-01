Igor Sollai, ex marito e omicida reo confesso di Francesca Deidda, ha ucciso l’ex moglie con una serie di martellate nel divano della propria abitazione e per questo si trova in carcere.

L’uomo, 43enne di Assemini, sarebbe indagato anche per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore.

Sollai sarebbe stato sorpreso dai carabinieri, presso la propria dimora a San Sperate, mentre si trovava con una 15enne sdraiata nel suo letto matrimoniale. La giovane era senza scarpe e indossava solo un top e dei pantaloncini corti.

Dopo diversi accertamenti la Procura ha deciso di indagare l’uomo che il prossimo mese sarà dinnanzi alla Corte d’assise di Cagliari per il processo sull’omicidio della moglie.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it