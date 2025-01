Dopo una lunga attesa, Cagliari si prepara finalmente a scoprire il volto nuovo di Piazza Matteotti. Sono stati infatti ultimati gli ultimi lavori in programma e la riapertura a questo punto dovrebbe essere vicina.

Dalla nuova pavimentazione alle aree verdi, passando per i vialetti interni per poter passeggiare e il ‘rinnovamento’ delle fermate per l’attesa degli autobus, che di fatto a breve vedranno la sparizione delle transenne che le circondano.

Il cantiere era stato avviato oltre un anno fa, con la fine che era stata originariamente prevista già a settembre. Poi a causa di qualche ritardo la data finale era stata spostata al 31 dicembre 2024. Adesso però dovremmo essere veramente vicini.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it