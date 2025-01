Dalle ore 08:30 circa la squadra VF del distaccamento di Lanusei sta intervenendo in loc. “Usulada”, agro di Lanusei, per i danni causati dal forte vento che ha visto coinvolti due capannoni e le coperture in lamierato.

Le strutture sono adibite a ricovero animali e locali mungitura.

Al momento alcuni capi di bestiame risultano deceduti nel crollo e sono ancora in fase di messa in sicurezza le restanti strutture in imminente pericolo di distacco.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it