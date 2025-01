Cagliari piange Achille Boero: l’uomo, scomparso da due giorni, è stato ritrovato morto in una zona mineraria nei pressi di Iglesias. Un ritrovamento mesto da parte dei carabinieri, impegnati a battere palmo a palmo gli spostamenti.

Boero, ex consigliere regionale e presidente di Federcaccia, si era mosso da casa sua con l’auto e non aveva più fatto ritorno. I familiari avevano lanciato nelle scorse ore l’appello per il ritrovamento, ma senza esito.

I carabinieri di Iglesias hanno ritrovato il 78enne in una scarpata: è possibile che abbia perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it