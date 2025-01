Ivan Piras, consigliere regionale di Forza Italia-Sardegna, ha parlato in merito allo stop del referendum sull’Autonomia differenziata.

“Lo stop al referendum sull’Autonomia offre l’occasione per aprire un dibattito che superi le divisioni e si concentri su quali “sì” possiamo dire insieme in Sardegna per rendere effettivo il nostro Statuto e aggiornarlo laddove necessario”, ha dichiarato il consigliere Piras.

“Su questo tema Forza Italia ha sempre recitato un ruolo attivo e da protagonista con risultati concreti, come la modifica dello Statuto che nel 2013 consentì di tagliare l’IRAP alle imprese isolane del 70%. Siamo, oggi come allora, forza di proposta con iniziative per ampliare le nostre funzioni, ad esempio in materia di collegamenti marittimi. Lo saremo anche in futuro perché siamo convinti autonomisti e non ci appartiene il rivendicazionismo ‘intermittente’, che si accende e si spegne a seconda del colore politico della maggioranza che governa a Roma”.

Piras ha infine concluso: “Auspichiamo che si possa andare oltre le contrapposizioni di questo primo scorcio di Legislatura e si possa dialogare, perché il confronto sulle idee è per noi l’unico terreno sul quale vogliamo misurarci con l’attuale maggioranza e sul quale i sardi saranno chiamati a esprimersi al termine del nostro mandato politico“.

