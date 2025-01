Negli ultimi giorni è scoppiato l’allarme e la paura a Cagliari. Un uomo, di solito ben vestito con abiti eleganti, adesca le persone per strada con l’intento ultimo di aggredire gli stessi.

L’uomo si presenta come avvocato, direttore, imprenditore, responsabile, a volte mostra profili social per fare credere la propria professionalità, chiedendo anche ai malcapitati di cercare sul web l’azienda per cui finge di lavorare. Ad alcune persone, che sono state vittime dell’agguato, ha lasciato anche dei biglietti da visita.

Il malvivente chiede solitamente dei passaggi in auto o dei soldi fingendo un guasto alla propria vettura, ed è qui che si attua il suo piano di aggressione verso le vittime fermate. I modi gentili in cui si pone non lasciano pensare che possa essere un truffatore e aggressore. I suoi avvistamenti sono stati in tutta la città, per diverse vie o nei parcheggi dei centri commerciali.

Sui social tante persone hanno lanciato l’allarme.

