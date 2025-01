Incidente stradale ieri sera nel centro di Cagliari, poco prima delle ore 21. A scontrarsi sono stati uno scooter e una Volvo nera. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista percorreva la corsia riservata a taxi e autobus in via Sonnino, vietata a moto e auto, provenendo da piazza Gramsci. Il mezzo si è quindi scontrato con la Volvo al semaforo, dove la luce era verde per i veicoli provenienti da via Alghero.

La collisione ha interessato lo sportello del conducente dell’auto. A bordo della Volvo c’erano un ragazzo, illeso, e una ragazza che ha riportato lievi ferite. Il centauro, pur avendo perso una scarpa nell’impatto, si è dato alla fuga a piedi nonostante i tentativi dei presenti di fermarlo.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale per effettuare i rilievi e un’ambulanza del 118. La circolazione è proseguita con qualche difficoltà, in particolare per i pullman, ma è tornata regolare poco dopo.

