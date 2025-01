Nella serata di lunedì 20 gennaio, due giovani sono stati vittime di una brutale aggressione nei pressi della mensa di Via Premuda. Nonostante abbiano cercato di evitare lo scontro, sono stati aggrediti con ferocia da un gruppo di 7 ragazzi, riportando una serie di ferite e contusioni.

I due giovani hanno sporto denuncia alla Polizia: le indagini sono in corso, anche perché non è chiaro il motivo per cui siano stati pestati improvvisamente dal branco.

Il gruppo universitario di Open Unica lancia un appello alle istituzioni e denuncia un problema sicurezza in città, soprattutto per gli studenti universitari.

“Quello che è successo ieri è semplicemente inaccettabile. Questi fenomeni di violenza non sono un caso isolato, e noi studenti e studentesse lo sappiamo bene. Abbiamo il diritto di muoverci liberamente e in sicurezza all’interno della nostra città, soprattutto nelle zone limitrofe agli ambienti universitari. Pensiamo sia indispensabile potenziare il sistema di videosorveglianza soprattutto nelle zone più a rischio e isolate”

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it