Il Cimitero di Bonaria resterà aperto dalle 8 alle 17.30 con orario continuato per tutta la giornata di oggi, mercoledì 22 gennaio. Lo annuncia in una nota il Comune di Cagliari in occasione della giornata dedicata all’anniversario della scomparsa di Gigi Riva.

Alle 18, invece, si svolgerà la messa in memoria di Rombo di Tuono alla basilica di Nostra Signora di Bonaria. La funzione è organizzata dalla famiglia nel luogo simbolico dove il 24 gennaio di un anno fa si tennero i funerali e sarà caratterizzata da particolare sobrietà e riservatezza, senza inviti speciali ma aperta a tutti. Prevista la presenza di una delegazione del Cagliari Calcio.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it