Istituire una “Giornata del Ricordo di Gigi Riva” a Cagliari. Questa la proposta contenuta in una mozione presentata in Consiglio Comunale dai consiglieri di minoranza Ferdinando Secchi e Alessandra Zedda. Un giorno ufficialmente dedicato a Rombo di Tuono, con iniziative rivolte in particolare agli studenti delle scuole elementari e medie.

L’obiettivo è tramandare la memoria del leggendario calciatore e simbolo del Cagliari alle future generazioni. “Gigi Riva è stato un uomo straordinario, incredibile campione in campo e fuoriclasse di eccezionale carisma nelle vita di tutti i giorni” scrivono i consiglieri nella mozione.

Secondo la proposta, la “Giornata del Ricordo” potrebbe essere celebrata il 7 novembre, data di nascita di Riva, o il 12 aprile, giorno in cui il Cagliari conquistò il leggendario scudetto del 1970.

L’iniziativa includerebbe incontri nelle scuole cittadine con il coinvolgimento della famiglia Riva, del Cagliari Calcio, di ex compagni di squadra, allenatori e dirigenti della scuola calcio Gigi Riva, oltre ad altri personaggi illustri che potrebbero dare il proprio contributo. La mozione sarà prossimamente discussa in Consiglio Comunale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it