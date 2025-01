Su di lui pendeva un divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, ma lo ha ignorato. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Villacidro sono intervenuti prontamente in un’abitazione del comune e hanno fermato un uomo di 33 anni, residente a Sestu ma domiciliato a Cagliari, per aver violato il provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Cagliari lo scorso luglio.

Dai giudici, infatti, era stata disposta la tutela della donna, una 38enne di Villacidro, a seguito di episodi di minacce e comportamenti persecutori. Nonostante il divieto, l’uomo è stato trovato all’interno dell’abitazione della vittima, suscitando forte preoccupazione nella donna, che ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’uomo, condotto presso gli uffici dell’Arma per gli accertamenti di rito, è stato poi rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dell’accaduto.

