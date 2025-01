Un ragazzo di 14 anni è stato colpito alla testa con una spranga da un uomo mentre circolava con la sua bicicletta per le strade di Olbia.

Notata la scena, alcuni passanti si sono adoperati per soccorrerlo e per farlo arrivare al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia. Fortunatamente, le ferite riportate non sono gravi, il ragazzo è rimasto però sotto shock per quanto subito.

Allertati anche i Carabinieri, si sono subito messi all’opera per rintracciare l’uomo e sono riusciti ad individuarlo e fermarlo. Si tratterebbe di uno straniero che era già noto alle forze dell’ordine con precedenti penali.

Secondo quanto riportato, l’uomo è stato portato in ospedale in modo da sottoporlo ad accertamenti sul suo stato di salute mentale. Intanto, si attendono provvedimenti nei suoi confronti.

