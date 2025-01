Nel pomeriggio tra via Campeda e via Mandrolisai a Cagliari è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 50 anni.

Il corpo esanime è stato trovato sotto un albero posizionato in uno sterrato dove la vittima aveva creato un rifugio di fortuna in cui viveva da alcuni mesi.

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, possibile che dunque sia deceduto a causa della malnutrizione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per l’identificazione dell’uomo e per avviare le indagini.

