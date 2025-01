Un uomo tunisino di 34 anni è stato arrestato quest’oggi dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari con il reato di rapina impropria nel centro commerciale “Iper Pan” di viale La Playa.

L’uomo, disoccupato e senza fissa dimora, era già stato segnalato alle forze dell’ordine. Secondo le ricostruzioni, si era introdotto all’interno del supermercato e dopo aver prelevato articoli per il valore di 100 euro, si era allontanato cercando di eludere il sistema di sicurezza.

Tuttavia, l’attivazione del dispositivo antitaccheggio ha attirato l’attenzione del personale addetto alla vigilanza, che ha provato a bloccarlo. A quel punto l’uomo ha cominciato a opporre resistenza, colpendo gli addetti con calci e testate.

Soltanto l’intervento dei Carabinieri, allertati dal personale, ha riportato la situazione alla calma. Nel corso delle perquisizioni svolte nei confronti dell’uomo, è stato rinvenuta anche una dose di hashish. Per questo motivo, la persona è stata anche segnalata alla prefettura per possesso di sostanze stupefacenti.

In mattinata l’uomo è stato condotto presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida e il giudizio direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

