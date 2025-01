I Carabinieri di Selargius hanno arrestato questa mattina, in flagranza di reato, un uomo di 55 anni residente a Quartucciu.

L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 3 etti di marijuana, già suddivisi in dosi e pronti per la vendita. Inoltre, è stata sequestrata una pistola Beretta calibro 6,35 e 12 colpi, unitamente a una somma di 950 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il ritrovamento dell’arma, completa di munizioni, ha destato particolare attenzione. Gli inquirenti stanno conducendo altri accertamenti per verificare la provenienza della pistola e valutare eventuali collegamenti con altri episodi.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito al carcere di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it